Главная Фигурное катание Новости

Ученики группы Тутберидзе Шешелева и Карнаухов: мы хотим усложняться

Ученики группы Тутберидзе Шешелева и Карнаухов: мы хотим усложняться
Комментарии

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов высказались о своей произвольной программе. На юниорском этапе Гран-при России в Красноярске спортсмены заняли первое место. Они получили от судей 195,59 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
31 октября 2025, пятница. 11:40 МСК
Окончено

Карнаухов: Никогда нельзя быть на 100% уверенным в элементе, четверной подкрут у нас натренирован, но есть куда расти. У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству», поэтому мы хотим усложняться.

Шешелева: Изначально у нас была другая программа, но потом нам предложили эту музыку, она более сильная, как наша прошлогодняя программа, нам такое подходит, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

