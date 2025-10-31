Ученики группы Тутберидзе Шешелева и Карнаухов: мы хотим усложняться

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов высказались о своей произвольной программе. На юниорском этапе Гран-при России в Красноярске спортсмены заняли первое место. Они получили от судей 195,59 балла.

Карнаухов: Никогда нельзя быть на 100% уверенным в элементе, четверной подкрут у нас натренирован, но есть куда расти. У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству», поэтому мы хотим усложняться.

Шешелева: Изначально у нас была другая программа, но потом нам предложили эту музыку, она более сильная, как наша прошлогодняя программа, нам такое подходит, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.