Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
02:00 Мск
Фигурное катание

Дикиджи и Туктамышева примут участие в новогоднем шоу «Бременские музыканты»

В дни новогодних праздников санкт-петербургский ледовый театр представит в «Ледовом дворце» премьеру с участием петербургских фигуристов, среди которых Владислав Дикиджи, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Николай Угожаев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Григорий Забелло и Анатолий Сластин, а также Елена Бережная и её команда. Показы будут идти с 30 декабря по 6 января.

Хореографом-постановщиком шоу выступил хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов, режиссёром – создатель только что вышедшего на экраны фэнтези-блокбастера «Горыныч» Дмитрий Хонин.

«Это по традиции блестящий состав талантливых фигуристов и новая хореография в известных всем музыкальных номерах. К известному всем сюжету мы добавили новые линии, и они прекрасно вписались в него. В-третьих, в спектакле есть интерактив, игры, трюки и погони. В-четвёртых, зрителя ждёт совершенно неожиданный финал. На всё это стоит посмотреть», — сказал Дмитрий Хонин.

