Чок и Бэйтс — о Валиевой: трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка

Трёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс высказались о допинг-ситуации вокруг чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая получила четырёхлетнюю дисквалификацию после пробы, обнародованной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Из-за этого её результаты в командных стартах были аннулированы, и сборная Россия опустилась на итоговое третье место, а сборная США с Чок и Бэйтс в составе стала первой.

Бэйтс: Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс – быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал. Я бы просто пожелал ей добра – как пожелал бы любому. Жизнь коротка, и в конечном счёте все мы просто люди, которые проживают вместе свой человеческий опыт.

Чок: Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на тебя повлияло, я думаю, важно помнить, что все мы принадлежим к человечеству, и все мы здесь ради нашего единственного момента на Земле. Я просто желаю всем здоровой, счастливой жизни рядом с любимыми людьми», – приводит слова Чок и Бэйтса Fox News.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.