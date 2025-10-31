Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чок и Бэйтс — о Валиевой: трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка

Чок и Бэйтс — о Валиевой: трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс высказались о допинг-ситуации вокруг чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая получила четырёхлетнюю дисквалификацию после пробы, обнародованной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Из-за этого её результаты в командных стартах были аннулированы, и сборная Россия опустилась на итоговое третье место, а сборная США с Чок и Бэйтс в составе стала первой.

Бэйтс: Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс – быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал. Я бы просто пожелал ей добра – как пожелал бы любому. Жизнь коротка, и в конечном счёте все мы просто люди, которые проживают вместе свой человеческий опыт.

Чок: Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на тебя повлияло, я думаю, важно помнить, что все мы принадлежим к человечеству, и все мы здесь ради нашего единственного момента на Земле. Я просто желаю всем здоровой, счастливой жизни рядом с любимыми людьми», – приводит слова Чок и Бэйтса Fox News.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

Материалы по теме
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android