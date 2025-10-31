Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Фигурное катание

София Дзепка выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Красноярске

Комментарии

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, выиграла короткую программу на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 72,17 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

Второй стала Софья Смагина с результатом 66,16. Тройку лидеров замкнула Диана Мильто (62,86).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:

  1. София Дзепка — 72,17.
  2. Софья Смагина — 66,16.
  3. Диана Мильто — 62,86.
  4. Алиса Юрова — 62,71.
  5. Елизавета Лабутина — 62,05.
  6. Амалия Насыбуллина — 58,71.
  7. Елизавета Кудряшова — 57,58.
  8. Дарья Лебедева — 56,18.
