София Дзепка выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Красноярске
Поделиться
Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, выиграла короткую программу на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 72,17 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86
Второй стала Софья Смагина с результатом 66,16. Тройку лидеров замкнула Диана Мильто (62,86).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:
- София Дзепка — 72,17.
- Софья Смагина — 66,16.
- Диана Мильто — 62,86.
- Алиса Юрова — 62,71.
- Елизавета Лабутина — 62,05.
- Амалия Насыбуллина — 58,71.
- Елизавета Кудряшова — 57,58.
- Дарья Лебедева — 56,18.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:02
-
16:01
-
15:33
-
15:18
-
14:11
-
13:49
-
13:46
-
13:01
-
12:58
-
12:31
-
12:01
-
11:22
-
01:12
- 30 октября 2025
-
22:24
-
21:14
-
20:44
-
20:11
-
19:35
-
19:19
-
19:08
-
16:50
-
16:43
-
16:23
-
15:35
-
15:04
-
14:54
-
14:52
-
14:14
-
14:06