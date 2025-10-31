София Дзепка выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Красноярске

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, выиграла короткую программу на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 72,17 балла.

Второй стала Софья Смагина с результатом 66,16. Тройку лидеров замкнула Диана Мильто (62,86).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:

София Дзепка — 72,17. Софья Смагина — 66,16. Диана Мильто — 62,86. Алиса Юрова — 62,71. Елизавета Лабутина — 62,05. Амалия Насыбуллина — 58,71. Елизавета Кудряшова — 57,58. Дарья Лебедева — 56,18.