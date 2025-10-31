Скидки
«Что нечистого? Наши скоморохи — то же самое». Роднина — об отмене Хэллоуина в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала предложение депутатов Государственной думы России запретить Хэллоуин в России. Этот праздник отмечают 31 октября.

«Предложения отменить Хэллоуин? Не знаю, почему так. Пока у меня дети были маленькие, я отмечала Хэллоуин, а сейчас у меня нет интереса к этому празднику. Что нечистого в нём? Это шуточный праздник, а у нас скоморохи – разве не одно и то же?

Я не против, но я и не за – кто хочет, тот отмечает Хэллоуин, кто не хочет, тот не отмечает. Вы что, все праздники отмечаете? Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Это что, официальный праздник? Как его запрещать? Что, полицию нравов [вводить]? Это просто очередная дурь какая-то», – приводит слова Родниной Sport24.

