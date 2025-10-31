Скидки
Фигурное катание

Хуснутдинова: Загитова всегда будет моим кумиром. Постоянно пересматриваю её прокаты

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, недавно перешедшая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала о своих кумирах в спорте.

– Аделия Петросян – в чем её главное качество?
– Она боец. Я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе [на Олимпиаду-2026] – и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг.

– Кто вас вдохновляет в фигурном катании?
– Когда я начинала, не особо увлекалась фигурным катанием и всем, что с ним связано. Но хорошо помню Олимпиаду-2018, я болела тогда за Алину Загитову, Женю Медведеву и Машу Сотскову. Но особенно за Алину – она всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она. Постоянно пересматриваю её прокаты.

– Любимая программа Загитовой?
– «Кармен», — приводит слова Хуснутдиновой ТАСС.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

