Роднина — о возвращении Валиевой на лёд: будет очень сложно, если не сказать невозможно

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о том, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой по её делу о допинге.

«Валиевой будет очень сложно вернуться на прежний уровень, если не сказать невозможно. Был длительный период без выступлений, шоу это далеко не та нагрузка. Это не пройдёт бесследно, она выросла, изменилась. И в каком она психологическом состоянии — мы не знаем, а это большой вопрос. Если она вернулась к тренировкам, значит, желание у неё есть, это похвально. Возможно всё, но Камиле будет очень непросто», — приводит слова Родниной Odds.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.