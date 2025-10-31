Мильто: была увереннее, чем на этапе в Москве

Фигуристка Диана Мильто прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. Спортсменка занимает третье место с результатом 62,86 балла.

«Сегодня прокатом довольна, сделала как на тренировке. Было приятно выступать, публика поддерживала с первых секунд программы, такое для меня впервые.

По элементам ещё не видела распечатку, не было ощущения, что прибавила или была увереннее, может, сегодня меньше волновалась», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Лидером после короткой программы стала София Дзепка с результатом 72,17 балла.