Ученица Соколовской Мильто: на тренировке было тяжело, выступать — легче

Фигуристка Диана Мильто, которая тренируется под руководством Светланы Соколовской, высказалась о трудностях из-за смены часовых поясов. На этапе Гран-при России в Красноярске в короткой программе спортсменка заняла третье место с результатом 62,86 балла.

«Я впервые в Красноярске, смена часового пояса тоже у меня впервые. На тренировке с утра было тяжело, а выступать уже легче. Ни у кого из старших спортсменов тренерской группы советов не спрашивала, это всё индивидуально», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Лидером после короткой программы стала София Дзепка с результатом 72,17 балла. Вторая — Софья Смагина (66,16).