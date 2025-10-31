Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Соколовской Мильто: на тренировке было тяжело, выступать — легче

Ученица Соколовской Мильто: на тренировке было тяжело, выступать — легче
Комментарии

Фигуристка Диана Мильто, которая тренируется под руководством Светланы Соколовской, высказалась о трудностях из-за смены часовых поясов. На этапе Гран-при России в Красноярске в короткой программе спортсменка заняла третье место с результатом 62,86 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

«Я впервые в Красноярске, смена часового пояса тоже у меня впервые. На тренировке с утра было тяжело, а выступать уже легче. Ни у кого из старших спортсменов тренерской группы советов не спрашивала, это всё индивидуально», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Лидером после короткой программы стала София Дзепка с результатом 72,17 балла. Вторая — Софья Смагина (66,16).

Материалы по теме
Мильто: была увереннее, чем на этапе в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android