Главная Фигурное катание Новости

Ученица Соколовской Мильто рассказала о поддержке родителей на стартах

Ученица Соколовской Мильто рассказала о поддержке родителей на стартах
Комментарии

Фигуристка Диана Мильто рассказала о поддержке родителей на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Приехала в Красноярск с папой и тренерами, мне здесь комфортно. Я стараюсь на разминке увидеть родителей на трибунах, мне так легче, спокойнее», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Мильто, тренирующаяся под руководством Светланы Соколовской, занимает третье место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске с результатом 62,86 балла. Лидером после короткой программы стала София Дзепка (72,17). Вторая — Софья Смагина (66,16).

