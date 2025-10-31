Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
03:25 Мск
Фигурное катание

Дзепка: когда была маленькая, занималась бальными танцами

Дзепка: когда была маленькая, занималась бальными танцами
Комментарии

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, рассказала о занятиях бальными танцами. На юниорском этапе Гран-при России в Красноярске Дзепка лидирует после короткой программы с результатом 72,17 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

«Мимика и жесты нарабатываются, чтобы не потерять образ, я стараюсь подключать их в каждый прокат.

Конкретно вальсом по ногам я не занималась. Когда была совсем маленькая, начинала заниматься бальными танцами, поэтому базовое положение рук знала. На паркете мы отрабатывали всякие мимические нюансы, моя хореограф подсказывала мне по музыке и мимике, все эти моменты складываются, как и техника, в результате тренировки», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

