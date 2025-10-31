Дзепка: когда была маленькая, занималась бальными танцами

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, рассказала о занятиях бальными танцами. На юниорском этапе Гран-при России в Красноярске Дзепка лидирует после короткой программы с результатом 72,17 балла.

«Мимика и жесты нарабатываются, чтобы не потерять образ, я стараюсь подключать их в каждый прокат.

Конкретно вальсом по ногам я не занималась. Когда была совсем маленькая, начинала заниматься бальными танцами, поэтому базовое положение рук знала. На паркете мы отрабатывали всякие мимические нюансы, моя хореограф подсказывала мне по музыке и мимике, все эти моменты складываются, как и техника, в результате тренировки», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.