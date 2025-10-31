Дзепка сказала, каким элементом фигурного катания была бы

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, рассказала, каким бы элементом фигурного катания она могла быть.

«Сложный вопрос, но очень интересный. Наверное, я была бы бедуинским прыжком, сначала подумала про бауэр, но мне хотелось бы, чтобы этот элемент был бы и красивым, и сложным технически. Для меня это, наверное, был бы идеальный элемент», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На третьем этапе юниорского Гран-при России в Красноярске Дзепка лидирует после короткой программы с результатом 72,17 балла. Второе место занимает Софья Смагина (66,16), третье — Диана Мильто (62,86).