Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание

Дзепка: выхожу на старт, чтобы побороть слабости

Дзепка: выхожу на старт, чтобы побороть слабости
Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, поделилась эмоциями после победы в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 72,17 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

«Для меня и сложнее и важнее бороться с собой, выхожу на каждый старт, чтобы побороть свои слабости. Я сегодня скорее не волновалась, а настраивалась, подключала ноги к работе, возможно, со стороны выглядело как будто бы я нервничала», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Второй стала Софья Смагина с результатом 66,16 балла. Тройку лидеров замкнула Диана Мильто (62,86).

