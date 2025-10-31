Дзепка: выхожу на старт, чтобы побороть слабости

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, поделилась эмоциями после победы в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 72,17 балла.

«Для меня и сложнее и важнее бороться с собой, выхожу на каждый старт, чтобы побороть свои слабости. Я сегодня скорее не волновалась, а настраивалась, подключала ноги к работе, возможно, со стороны выглядело как будто бы я нервничала», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Второй стала Софья Смагина с результатом 66,16 балла. Тройку лидеров замкнула Диана Мильто (62,86).