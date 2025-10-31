Смагина: переношу разницу во времени хорошо

Российская фигуристка Софья Смагина, ставшая второй в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России в Красноярске, рассказала, как переносит разницу во времени.

«Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве. У меня впервые такая разница во времени, перенесла перелёт и смену часовых поясов хорошо.

Настраивалась как обычно — делала вдох-выдох и шла катать, всё это мы делали на тренировках», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На первом этапе в Москве Смагина заняла второе место по сумме двух программ.