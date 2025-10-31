Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Смагина: переношу разницу во времени хорошо

Смагина: переношу разницу во времени хорошо
Комментарии

Российская фигуристка Софья Смагина, ставшая второй в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России в Красноярске, рассказала, как переносит разницу во времени.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

«Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве. У меня впервые такая разница во времени, перенесла перелёт и смену часовых поясов хорошо.

Настраивалась как обычно — делала вдох-выдох и шла катать, всё это мы делали на тренировках», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На первом этапе в Москве Смагина заняла второе место по сумме двух программ.

Материалы по теме
Валиевой официально можно тренироваться! Как фигуристы возвращались после допинг-скандала?
Валиевой официально можно тренироваться! Как фигуристы возвращались после допинг-скандала?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android