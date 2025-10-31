Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров
Поделиться
Фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при России – 2025, который проходит в Красноярске. За своё выступление он набрал 83,70 балла.
Второе место по итогам короткой программы занял Алдар Самбуев с результатом 78,17 балла. Тройку лидеров замкнул Глеб Ковтун (77,58).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86
Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Красноярске. Короткая программа:
- Лев Лазарев (Москва) — 83,70 балла.
- Алдар Самбуев (Москва) — 78,17.
- Глеб Ковтун (Тюменская область) — 77,58.
- Александр Семков (Санкт-Петербург) — 74,06.
- Артём Федотов (Москва) — 67,37.
- Андрей Коцин (Санкт-Петербург) — 65,26.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
18:09
-
17:47
-
17:41
-
16:58
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:02
-
16:01
-
15:33
-
15:18
-
14:11
-
13:49
-
13:46
-
13:01
-
12:58
-
12:31
-
12:01
-
11:22
-
01:12
- 30 октября 2025
-
22:24
-
21:14
-
20:44
-
20:11
-
19:35
-
19:19
-
19:08
-
16:50
-
16:43
-
16:23
-
15:35
-
15:04