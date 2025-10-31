Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров

Комментарии

Фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при России – 2025, который проходит в Красноярске. За своё выступление он набрал 83,70 балла.

Второе место по итогам короткой программы занял Алдар Самбуев с результатом 78,17 балла. Тройку лидеров замкнул Глеб Ковтун (77,58).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.17
2
Софья Смагина
Москва
66.16
3
Диана Мильто
Москва
62.86

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Красноярске. Короткая программа:

  1. Лев Лазарев (Москва) — 83,70 балла.
  2. Алдар Самбуев (Москва) — 78,17.
  3. Глеб Ковтун (Тюменская область) — 77,58.
  4. Александр Семков (Санкт-Петербург) — 74,06.
  5. Артём Федотов (Москва) — 67,37.
  6. Андрей Коцин (Санкт-Петербург) — 65,26.
