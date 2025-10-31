Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров

Фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при России – 2025, который проходит в Красноярске. За своё выступление он набрал 83,70 балла.

Второе место по итогам короткой программы занял Алдар Самбуев с результатом 78,17 балла. Тройку лидеров замкнул Глеб Ковтун (77,58).

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Красноярске. Короткая программа: