Самбуев: хочу выйти на лёд с баяном

Российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, что хотел бы выйти на исполнение своей программы с баяном, если его позовут на турнир «Русский вызов».

«Жду, когда меня позовут на «Русский вызов», выйду на лёд с баяном. Папа мне говорил: «Вот представь, станешь хорошим фигуристом и выйдешь с баяном на лёд». Я говорю: «Он меня перевесит». Папа предложил вынести муляж, но я так не хочу, хочу настоящий», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Самбуев принимает участие в этапе юниорского Гран-при России в Красноярске. После исполнения короткой программы фигурист занимает второе место, набрав 78,17 балла. Лидирует московский фигурист Лев Лазарев (83,70).