Глеб Ковтун: Дикиджи — классный парень, катал меня на своей машине

17-летний российский фигурист Глеб Ковтун рассказал о своих планах на ближайшее время, а также об общении с действующим чемпионом России Владиславом Дикиджи.

«Только на одних прыжках сейчас не выехать, мы находимся на таком уровне, что нужно показывать и катание, и работать над компонентами.

Я был летом в Санкт-Петербурге, поработал две недели в группе Олега Станиславовича Татаурова, мне понравилась атмосфера. Познакомился с Владом Дикиджи, он хороший парень, покатал меня на своей машине, было здорово. Сейчас тренируюсь у себя в Тюмени.

Есть планы поступать в следующем году в университет Лесгафта и перебираться в Санкт-Петербург, в группу к Олегу Станиславовичу», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.