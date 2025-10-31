Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Самбуев: когда Шайдоров подписался на меня, я захотел прыгать четверные

Российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, какую мотивацию на него оказала подписка серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на личный аккаунт в TikTok россиянина.

«Конечно, подписка Шайдорова на мой TikTok добавляет мотивацию. Я ехал после тренировки, когда увидел, захотел вернуться на лёд и прыгать четверные. Обожаю его, смотрю эти легендарные выступления», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Самбуев принимает участие в этапе юниорского Гран-при России в Красноярске. После исполнения короткой программы фигурист занимает второе место (78,17 балла). Лидирует московский фигурист Лев Лазарев (83,70).