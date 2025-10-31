Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Самбуев: когда Шайдоров подписался на меня, я захотел прыгать четверные

Самбуев: когда Шайдоров подписался на меня, я захотел прыгать четверные
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, какую мотивацию на него оказала подписка серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на личный аккаунт в TikTok россиянина.

«Конечно, подписка Шайдорова на мой TikTok добавляет мотивацию. Я ехал после тренировки, когда увидел, захотел вернуться на лёд и прыгать четверные. Обожаю его, смотрю эти легендарные выступления», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Самбуев принимает участие в этапе юниорского Гран-при России в Красноярске. После исполнения короткой программы фигурист занимает второе место (78,17 балла). Лидирует московский фигурист Лев Лазарев (83,70).

Материалы по теме
Драма Валиевой или победные прокаты Туктамышевой? Выбираем лучшее «Болеро» в истории
Рейтинг
Драма Валиевой или победные прокаты Туктамышевой? Выбираем лучшее «Болеро» в истории
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android