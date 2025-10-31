Лазарев: впервые не переживал за тройной аксель

Фигурист Лев Лазарев рассказал о своём психологическом состоянии перед исполнением короткой программы на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске, отметив, что впервые не волновался за исполнение тройного акселя.

«Выходил спокойно, впервые не переживал за тройной аксель. На разминке стал переживать, что он получается слишком хорошо. Не очень доволен, что дорожка на второй уровень, буду над этим работать», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Лазарев лидирует после завершения короткой программы на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 83,70 балла. Свои произвольные программы фигуристы представят 1 ноября.