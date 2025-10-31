Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
03:25 Мск
Фигурное катание

Лазарев ответил, каким элементом фигурного катания хотел бы быть

Фигурист Лев Лазарев рассказал, каким элементом фигурного катания он хотел бы быть, отметив, что выбрал бы флип, потому что это его любимый четверной прыжок.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Короткая программа
31 октября 2025, пятница. 15:50 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
83.70
2
Алдар Самбуев
Москва
78.17
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
77.58

«Я был бы четверным флипом, потому что это мой самый любимый четверной прыжок. Всегда радуюсь, когда получается его прыгнуть, мне нравятся ощущения, когда его исполняю», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Лазарев лидирует в соревнованиях юниоров на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске после завершения короткой программы, набрав 83,70 балла. Свои произвольные программы фигуристы представят 1 ноября.

