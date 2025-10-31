Скидки
«Она же не соглашалась с решением суда». Свищёв против выплаты Валиевой компенсации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил, нужно ли российской фигуристке Камиле Валиевой выплачивать компенсацию в размере 2,3 млн рублей, которую с неё запрашивают в связи с проигранным делом в Федеральном суде Швейцарии по делу о допинге.

«Сама Камила ведь не соглашается с решением суда, поэтому здесь, я думаю, торопиться точно не надо. И ей надо провести определённые консультации, как минимум с министерством спорта России, Олимпийским комитетом России и Фондом поддержки олимпийцев.

Это непростые вопросы, ведь насколько я помню, никто из спортсменов деньги (призовые за успехи на международных турнирах) не возвращал. Говорю сейчас об этом, потому что многих волнует этот вопрос. Если Камила не признаёт свою вину и может доказать это в наших российских инстанциях и ведомствах, думаю, что вопрос будет решён в пользу Камилы», – приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
