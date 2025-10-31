Братья Вадим и Добромир Вороновы перешли в группу Петра Гуменника в Санкт-Петербурге

Братья Вадим и Добромир Вороновы сменили тренерскую группу. Теперь российские фигуристы будут тренироваться в группе Вероники Дайнеко, для чего переехали в Санкт-Петербург из Москвы.

Дайнеко является тренером двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника — единственного одиночника, который будет представлять Россию на будущих Олимпийских играх.

«Всем привет! В сети появилась информация о переходе Добромира и Вадима к Дайнеко Веронике Анатольевне. Да, это так! Ребята приняли совместное решение о переходе к Веронике Анатольевне, теперь они тренируются в Санкт-Петербурге! Желаем удачи в новом тренерском штабе и поддерживаем любое решение!» — написано в официальной фан-группе фигуристов.