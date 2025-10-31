Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Братья Вадим и Добромир Вороновы перешли в группу Петра Гуменника в Санкт-Петербурге

Братья Вадим и Добромир Вороновы перешли в группу Петра Гуменника в Санкт-Петербурге
Комментарии

Братья Вадим и Добромир Вороновы сменили тренерскую группу. Теперь российские фигуристы будут тренироваться в группе Вероники Дайнеко, для чего переехали в Санкт-Петербург из Москвы.

Дайнеко является тренером двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника — единственного одиночника, который будет представлять Россию на будущих Олимпийских играх.

«Всем привет! В сети появилась информация о переходе Добромира и Вадима к Дайнеко Веронике Анатольевне. Да, это так! Ребята приняли совместное решение о переходе к Веронике Анатольевне, теперь они тренируются в Санкт-Петербурге! Желаем удачи в новом тренерском штабе и поддерживаем любое решение!» — написано в официальной фан-группе фигуристов.

Материалы по теме
Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android