Третий этап Гран-при ISU в Канаде: расписание, где смотреть прокаты Малинина и других

Сегодня, 1 ноября, в Саскатуне (Канада) стартует третий этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU, третий этап. Расписание (время – мск)

1 ноября

02:00. Спортивные пары. Короткая программа.

03:25. Женщины. Короткая программа.

21:45. Танцы на льду. Ритм-танец.

23:25. Мужчины. Короткая программа.

2 ноября

02:00. Спортивные пары. Произвольная программа.

03:40. Женщины. Короткая программа.

19:30. Мужчины. Произвольная программа.

21:40. Танцы на льду. Произвольный танец.

Отметим, в списках участников третьего этапа Гран-при ISU числятся такие топовые фигуристы, как Илья Малинин, Изабо Левито, Ами Накаи, Брэди Теннелл, Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и другие.