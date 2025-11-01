Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, третий этап Гран-при ISU в Канаде: расписание, где смотреть прокаты Малинина, Левито и других

Третий этап Гран-при ISU в Канаде: расписание, где смотреть прокаты Малинина и других
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Саскатуне (Канада) стартует третий этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Права на трансляцию третьего этапа Гран-при ISU (Саскатун, Канада) в России принадлежат Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU, третий этап. Расписание (время – мск)

1 ноября
02:00. Спортивные пары. Короткая программа.
03:25. Женщины. Короткая программа.
21:45. Танцы на льду. Ритм-танец.
23:25. Мужчины. Короткая программа.

2 ноября
02:00. Спортивные пары. Произвольная программа.
03:40. Женщины. Короткая программа.
19:30. Мужчины. Произвольная программа.
21:40. Танцы на льду. Произвольный танец.

Отметим, в списках участников третьего этапа Гран-при ISU числятся такие топовые фигуристы, как Илья Малинин, Изабо Левито, Ами Накаи, Брэди Теннелл, Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и другие.

Материалы по теме
Лютая битва у пар и лёгкая прогулка для Малинина? Что нас ждёт на Гран-при в Канаде
Лютая битва у пар и лёгкая прогулка для Малинина? Что нас ждёт на Гран-при в Канаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android