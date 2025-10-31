Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
03:25 Мск
Фигурное катание

Программа Михаила Коляды признала лучшей среди всех «Кармен», Загитова — только шестая

Сегодня, 31 октября, подошло к концу голосование, в котором читатели «Чемпионата» выбирали лучшую программу «Кармен» в истории фигурного катания.

На первой строчке расположилась программа Михаила Коляды, которую он показывал в сезоне-2018/2019. На втором месте оказалась произвольная программа парников Ксении Столбовой/Фёдора Климова, показанная в сезоне-2017/2018. Тройку лидеров замкнула программа Татьяны Навки/Романа Костомарова, с которой танцоры выиграли Олимпийские игры 2006 года.

Неожиданно лишь на шестом месте расположилась произвольная программа олимпийской чемпионки Алины Загитовой, с которой она выиграла чемпионат мира — 2019. Произвольная программа ещё юного Евгения Плющенко замкнула топ-10.

С полными результатами вы можете ознакомиться ниже.

