Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин вылетели на этап в Красноярске. Это будет их первое появление в сезоне

Комментарии

Четырёхкратные чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин вылетели на этап Гран-при России – 2025, который в период со 2 по 3 ноября пройдёт в Красноярске. Спортсмены выложили общую фотографию из самолёта.

Фото: Личный архив Степановой

«Красноярск», — подписали фото фигуристы, сопроводив его эмодзи с самолётом.

Ранее пара Степанова/Букин пропустила контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые проходили 27 и 28 сентября в Москве. Официальной причиной отсутствия фигуристов стала операция на зубе у Ивана.

Этап Гран-при в Красноярске станет первым, где пара выступит в нынешнем олимпийском сезоне. Отметим, дуэт также планирует поучаствовать в этапе в Москве, который пройдёт с 14 по 17 ноября.

