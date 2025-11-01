Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
03:25 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при ISU-2025/2026, Канада, спортивные пары, результаты короткой программы 1 ноября 2025, кто выиграл, Володин и Хазе

Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU
Комментарии

Немецкие фигуристы, выступающие в парном катании, Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе одержали победу в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление они получили 77,53 балла.

Второе место заняли канадские спортсмены Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам с результатом 73,03 балла. Тройку лидеров замкнула ещё один канадский дуэт: Лия Перейра и Трент Мишо (70,66).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Канада
3
Канада

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/2026, Саскатун, Канада. Спортивные пары. Короткая программа. Итоговое положение:

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 77,53;
2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 73,03;
3. Лия Перейра/Трент Мишо (Канада) — 70,66;
4. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 65,48;
5. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 61,54;
6. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 59,93;
7. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 59,76;
8. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 48,85.

