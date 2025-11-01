Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, Ширяева — вне топ-10

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление она получила от судей 72,29 балла.

Второй стала представительница США Изабо Левито (71,80). Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (68,11). Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Канаду, Ульяна Ширяева заняла 11-е место (53,28). 20-летняя российско-израильская фигуристка Мария Сенюк заняла 10-ю строчку.

Фигурное катание. Гран‑при ISU‑2025/2026, Саскатун, Канада. Женщины. Короткая программа. Итоговое положение:

1. Монэ Тиба (Япония) — 72,29;

2. Изабо Левито (США) — 71,80;

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 68,11;

4. Ами Накаи (Япония) — 66,55;

5. Брейди Теннелл (США) — 65,55;

6. Юна Аоки (Япония) — 64,58;

7. Сара Эверхардт (США) — 64,58;

8. Сара‑Мод Дюпуа (Канада) — 60,41;

9. Асун Юн (Южная Корея) — 58,84;

10. Мария Сенюк (Израиль) — 57,40;

11. Ульяна Ширяева (Канада) — 53,28;

12. Мэдлин Шизас (Канада) — 48,72.

