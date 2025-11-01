Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при ISU-2025/2026, Канада, женщины, результаты короткой программы 1 ноября 2025, кто выиграл, Монэ Тиба

Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, Ширяева — вне топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление она получила от судей 72,29 балла.

Второй стала представительница США Изабо Левито (71,80). Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (68,11). Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Канаду, Ульяна Ширяева заняла 11-е место (53,28). 20-летняя российско-израильская фигуристка Мария Сенюк заняла 10-ю строчку.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
72.29
2
Изабо Левито
США
71.80
3
Лара Наки Гутманн
Италия
68.11

Фигурное катание. Гран‑при ISU‑2025/2026, Саскатун, Канада. Женщины. Короткая программа. Итоговое положение:

1. Монэ Тиба (Япония) — 72,29;
2. Изабо Левито (США) — 71,80;
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 68,11;
4. Ами Накаи (Япония) — 66,55;
5. Брейди Теннелл (США) — 65,55;
6. Юна Аоки (Япония) — 64,58;
7. Сара Эверхардт (США) — 64,58;
8. Сара‑Мод Дюпуа (Канада) — 60,41;
9. Асун Юн (Южная Корея) — 58,84;
10. Мария Сенюк (Израиль) — 57,40;
11. Ульяна Ширяева (Канада) — 53,28;
12. Мэдлин Шизас (Канада) — 48,72.

Календарь Гран-при ISU
Материалы по теме
Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU

Самые титулованные фигуристки мира:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android