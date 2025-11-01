Акатьева отсутствует в стартовых списках этапа в Красноярске, вместо неё заявлена Куликова

Фигуристка-одиночница Софья Акатьева, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, отсутствует в стартовых списках второго этапа российской серии Гран-при среди взрослых, который пройдёт в Красноярске. Ранее спортсменка числилась в опубликованной Федерацией фигурного катания на коньках России заявке предварительных участников соревнования. Причина снятия фигуристки с турнира неизвестна.

Вместо Акатьевой среди участниц турнира появилась подопечная Сергея Давыдова Елизавета Куликова.

Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).

Взрослый этап серии Гран-при России в Красноярске пройдёт 2 и 3 ноября. Следующие этапы серии состоятся в Казани, Москве и Омске.