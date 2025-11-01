Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева пропустит этап Гран-при в Красноярске по состоянию здоровья

Софья Акатьева пропустит этап Гран-при в Красноярске по состоянию здоровья
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка-одиночница Софья Акатьева, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, пропустит этап Гран-при России среди взрослых, который пройдёт в Красноярске, по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Софья Акатьева не выступит на этапе в Красноярске по состоянию здоровья», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что Акатьева пропала из опубликованного Федерацией фигурного катания на коньках России списка участниц этапа. Изначально фигуристка была заявлена на турнир.

Вместо Акатьевой среди участниц турнира появилась подопечная Сергея Давыдова Елизавета Куликова.

Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).

Взрослый этап серии Гран-при России в Красноярске пройдёт 2 и 3 ноября. Следующие этапы серии состоятся в Казани, Москве и Омске.

Материалы по теме
«Поняла, насколько для меня ценно быть на льду». Честное интервью с Софьей Акатьевой
Эксклюзив
«Поняла, насколько для меня ценно быть на льду». Честное интервью с Софьей Акатьевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android