София Дзепка выиграла этап Гран-при в Красноярске среди юниорок
Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске. За два выступления спортсменка суммарно получила от судей 212,01 балла. В произвольной программе она успешно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
212.01
2
Софья Смагина
Москва
199.95
3
Диана Мильто
Москва
193.33
Второе место заняла Софья Смагина, её результат за две программы составил 199,95 бала. Тройку призёров замкнула Диана Мильто, набравшая 193,33 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске. Девушки. Итоговые результаты
1. София Дзепка – 212,01.
2. Софья Смагина – 199,95.
3. Диана Мильто – 193,33.
4. Алиса Юрова – 182,10.
5. Елизавета Лабутина – 178,58.
6. Амалия Насыбуллина – 173,68.
