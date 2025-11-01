Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка: по возрасту в следующем сезоне смогу кататься по взрослым

Дзепка: по возрасту в следующем сезоне смогу кататься по взрослым
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка, ставшая победительницей этапа Гран-при в Красноярске среди юниоров, рассказала, что в следующем сезоне сможет выступать на взрослых соревнованиях.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
212.01
2
Софья Смагина
Москва
199.95
3
Диана Мильто
Москва
193.33

«Мне было очень приятно возвращаться в Красноярск, очень нравится этот город. Рада, что так сложилось, что первый этап был победный для меня здесь и последний юниорский тоже.

По возрасту в следующем сезоне я смогу кататься по взрослым, не уверена, что выйду во взрослые, но очень надеюсь. Скорее хотелось бы перейти, если смотреть на старые правила, то я по взрослым могла кататься второй или третий сезон», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Материалы по теме
Дзепка: выхожу на старт, чтобы побороть слабости
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android