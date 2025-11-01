Дзепка: по возрасту в следующем сезоне смогу кататься по взрослым

Российская фигуристка София Дзепка, ставшая победительницей этапа Гран-при в Красноярске среди юниоров, рассказала, что в следующем сезоне сможет выступать на взрослых соревнованиях.

«Мне было очень приятно возвращаться в Красноярск, очень нравится этот город. Рада, что так сложилось, что первый этап был победный для меня здесь и последний юниорский тоже.

По возрасту в следующем сезоне я смогу кататься по взрослым, не уверена, что выйду во взрослые, но очень надеюсь. Скорее хотелось бы перейти, если смотреть на старые правила, то я по взрослым могла кататься второй или третий сезон», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.