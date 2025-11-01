Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание

«Мы довольны и счастливы». Хазе и Володин — после короткой программы на Гран-при в Канаде

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, выступающие в парном катании, прокомментировали своё выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в Канаде. После первого дня соревнований Хазе и Володин занимают первое место, набрав за прокат 77,53.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Канада
3
Канада

«Мы довольны своим выступлением. Мне кажется, оно лучшее в сезоне на текущий момент. Мы смогли показать почти все лучшие уровни и элементы, за исключением подкрутки — вот над чем остаётся поработать.

Но в целом мы довольны и счастливы, что всё для нас сегодня сложилось хорошо, особенно учитывая, что я сегодня себя как-то чувствовала не в своей тарелке. Но Дима (тренер пары Дмитрий Савин. — Прим. «Чемпионата») сказал мне доверять своему телу», — приводит слова Хазе Golden Skate.

Также фигуристы рассказали, что во время турнира в Грузии, который прошёл в середине октября, Минерва заболела, а позднее заболел и Володин, но это не помешало спортсменам провести качественную подготовку к этапам Гран-при.

