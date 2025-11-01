Смагина: когда трибуны заполнены, это кажется праздником

Российская фигуристка Софья Смагина, занявшая второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала, что считает праздником моменты, когда трибуны на соревнованиях заполнены.

«Мне кажется, этот каток намного больше, чем в Москве, и зрителей было здесь тоже больше, зрителей было очень много, мне приятно. Когда трибуны заполнены, это кажется праздником и мне становится приятнее», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Смагина в текущем сезоне становилась также серебряным призёром юниорского Гран-при в Москве и выигрывала серебряную медаль на первенстве Москвы.