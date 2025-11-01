Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Смагина: когда трибуны заполнены, это кажется праздником

Смагина: когда трибуны заполнены, это кажется праздником
Комментарии

Российская фигуристка Софья Смагина, занявшая второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала, что считает праздником моменты, когда трибуны на соревнованиях заполнены.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
212.01
2
Софья Смагина
Москва
199.95
3
Диана Мильто
Москва
193.33

«Мне кажется, этот каток намного больше, чем в Москве, и зрителей было здесь тоже больше, зрителей было очень много, мне приятно. Когда трибуны заполнены, это кажется праздником и мне становится приятнее», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Смагина в текущем сезоне становилась также серебряным призёром юниорского Гран-при в Москве и выигрывала серебряную медаль на первенстве Москвы.

Материалы по теме
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Эксклюзив
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android