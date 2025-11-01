Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
02:00 Мск
Фигурное катание

Пара Тутберидзе Шешелева и Карнаухов: мы сами хотим усложняться

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали о желании усложнять собственные программы. Инициатива исходит от самих спортсменов.

— Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб — кто непосредственно с вами работает? Этери Георгиевна участвует или, может, Станислав Морозов?
Карнаухов: Этери Георгиевна тоже с нами работает. Но два наших основных тренера — это Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин.

— У вас вообще идёт такая тенденция на усложнение программ. Кто вас стимулирует на это?
Шешелева: Мы сами хотим! А так наши тренеры всегда «за». И мы усложняемся как можем, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

