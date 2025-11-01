Смагина: Лазарева поздравлю с днём рождения попозже

Российская фигуристка Софья Смагина, занявшая второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала, с кем из своей группы общается ближе всего, а также поделилась, что позднее собирается поздравить с днём рождения чемпиона России среди юниоров Льва Лазарева, вместе с которым тренируется.

Сегодня, 1 ноября, Лазареву исполняется 16 лет, он также участвует на Гран-при в Красноярске.

«Я могу назвать друзьями Лизу Куликову, Настю Уткину, Машу Гордееву и Льва Лазарева, мы общаемся вне льда, переписываемся, поздравляем друг друга после стратов. Поздравлю сегодня Льва с днём рождения попозже», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.