Юниорская пара Тутберидзе рассказала о работе над четверным прыжком

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов поделились подробностями того, как идёт работа над четверным прыжком. Они отметили, что скоро в их арсенале появится и тулуп.

— Слышала, что Егор недавно сделал четверной тулуп. Как у вас дела вот с такими элементами – не совсем парными?

Шешелева: Сейчас пока готовимся к этапам Гран-при и ко всем остальным соревнованиям. Поэтому пока ничего не учим, не прыгаем.

Карнаухов: Вы знаете, когда мы нам только говорили учить четверную подкрутку — Полина также отнекивалась! Думаю, скоро и тулуп тоже будет (смеётся).

— А что по поводу четверного выброса, пробовали?

Карнаухов: Пробовали, да. Даже выезжали в прошлом сезоне, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.