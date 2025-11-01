Шешелева и Карнаухов: хотим, чтобы на международной арене в парах были ультра-си

Российские фигуристы Егор Карнаухов и Полина Шешелева высказались по поводу контента, который фигуристы демонстрируют на международных соревнованиях. Сами спортсмены на российских соревнованиях выполняют четверной подкрут.

— Хотели бы видеть на международной арене пары, которые бы делали ультра-си?

Шешелева: Конечно, чтобы было намного интереснее выступать, чтобы была конкуренция. Ну она и сейчас есть, конечно же. Но чтобы была ещё больше. Ну а когда мы выйдем на международные, а мы выйдем когда-нибудь, было бы интересно увидеть всё это и посоревноваться.

Карнаухов: Я полностью согласен с Полиной, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.