Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание

Шешелева и Карнаухов: хотим, чтобы на международной арене в парах были ультра-си

Егор Карнаухов и Полина Шешелева
Российские фигуристы Егор Карнаухов и Полина Шешелева высказались по поводу контента, который фигуристы демонстрируют на международных соревнованиях. Сами спортсмены на российских соревнованиях выполняют четверной подкрут.

— Хотели бы видеть на международной арене пары, которые бы делали ультра-си?
Шешелева: Конечно, чтобы было намного интереснее выступать, чтобы была конкуренция. Ну она и сейчас есть, конечно же. Но чтобы была ещё больше. Ну а когда мы выйдем на международные, а мы выйдем когда-нибудь, было бы интересно увидеть всё это и посоревноваться.

Карнаухов: Я полностью согласен с Полиной, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

