Ученица Соколовской Мильто: раньше учила брата скольжению, надеюсь, что-то пригодилось
Поделиться
Российская фигуристка Диана Мильто, занявшая третье место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала о том, какие у неё взаимоотношения с двумя родными братьями и как она помогает им в их спортивной деятельности.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
212.01
2
Софья Смагина
Москва
199.95
3
Диана Мильто
Москва
193.33
«У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший брат пока ничем не занимается, но будет либо хоккеем, либо фигурным катанием. Раньше мы ходили вместе кататься, я учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось.
У нас у всех в семье плотный график, пытаемся друг другу помогать в сложные моменты», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
14:05
-
14:00
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:38
-
12:07
-
11:57
-
11:26
-
10:46
-
09:30
-
09:26
-
05:12
-
03:36
-
00:30
- 31 октября 2025
-
22:28
-
22:24
-
20:10
-
19:23
-
19:04
-
18:32
-
18:24
-
18:22
-
18:09
-
17:47
-
17:41
-
16:58
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:16