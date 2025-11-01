Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание

Ученица Соколовской Мильто: раньше учила брата скольжению, надеюсь, что-то пригодилось

Ученица Соколовской Мильто: раньше учила брата скольжению, надеюсь, что-то пригодилось
Российская фигуристка Диана Мильто, занявшая третье место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала о том, какие у неё взаимоотношения с двумя родными братьями и как она помогает им в их спортивной деятельности.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
212.01
2
Софья Смагина
Москва
199.95
3
Диана Мильто
Москва
193.33

«У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший брат пока ничем не занимается, но будет либо хоккеем, либо фигурным катанием. Раньше мы ходили вместе кататься, я учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось.

У нас у всех в семье плотный график, пытаемся друг другу помогать в сложные моменты», — передаёт слова Мильто корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

