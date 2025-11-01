Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Шешелева и Карнаухов: хотим выиграть все турниры в сезоне

Егор Карнаухов и Полина Шешелева
Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали о целях в текущем сезоне. Спортсмены тренируются в штабе специалиста Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне они выиграли первенство России и финал Гран-при России среди юниоров.

— Какие у вас цели на этот сезон?
Шешелева: Хотим выиграть наш второй этап Гран-при, занять первое место на первенстве России, а также победить в финале Гран-при. Ну, и Кубок Первого канала тоже выиграть.

Карнаухов: Цели всё те же, что и в прошлом сезоне, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

