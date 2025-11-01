Юниорская пара Тутберидзе рассказала, на каком этапе Гран-при России выступит

Стало известно, на каком этапе Гран-при России сезона-2025/2026 выступит юниорская пара Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. Спортсмены готовятся под руководством тренера Этери Тутберидзе.

— А второй этап Гран-при у вас будет где?

Шешелева: Мы выступим в Москве, — сказала Шешелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

В прошлом сезоне российские фигуристы Егор Карнаухов и Полина Шешелева выиграли первенство России и финал Гран-при России среди юниоров. Ранее спортсмены заявили о желании выиграть все соревнования в сезоне, в которых примут участие. Они также рассказали, что скоро в их арсенале появится и тулуп.