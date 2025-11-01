«Смогла насладиться программой». Монэ Тиба — после КП на Гран-при в Канаде

20-летняя японская фигуристка Монэ Тиба, выступающая в одиночном катании, прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Канаде. После первого дня соревнований спортсменка занимает лидирующее место, набрав 72,29 балла.

«Я немного нервничала, но потом сфокусировалась и смогла насладиться программой.

Очень счастлива, но, очевидно, ничего ещё не закончено. Могу сказать, что всё решится в произвольной программе. В моей произвольной программе в такой напряжённой атмосфере я хочу выразить свой взгляд на мир, чисто кататься и быть сконцентрированной до конца», — приводит слова фигуристки Golden Skate.