«Смогла насладиться программой». Монэ Тиба — после КП на Гран-при в Канаде
20-летняя японская фигуристка Монэ Тиба, выступающая в одиночном катании, прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Канаде. После первого дня соревнований спортсменка занимает лидирующее место, набрав 72,29 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
72.29
2
Изабо Левито
США
71.80
3
Лара Наки Гутманн
Италия
68.11
«Я немного нервничала, но потом сфокусировалась и смогла насладиться программой.
Очень счастлива, но, очевидно, ничего ещё не закончено. Могу сказать, что всё решится в произвольной программе. В моей произвольной программе в такой напряжённой атмосфере я хочу выразить свой взгляд на мир, чисто кататься и быть сконцентрированной до конца», — приводит слова фигуристки Golden Skate.
