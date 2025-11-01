Шешелева и Карнаухов: Бойкова делает прекрасный четверной выброс

Пара российских фигуристов Полины Шешелевой и Егора Карнаухова отметила работу, которую на льду проводит Александра Бойкова. Шешелева сделала акцент на четверном выбросе от опытной спортсменки.

Шешелева: Мы каждый день тренируемся на льду вместе с ними, смотрим. Саша Бойкова делает прекрасный четверной выброс — конечно же, это стимулирует, — сказала Шешелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

В прошлом сезоне российские фигуристы Егор Карнаухов и Полина Шешелева выиграли первенство России и финал Гран-при России среди юниоров. Ранее спортсмены заявили о желании выиграть все соревнования в сезоне, в которых примут участие. Они также рассказали, что скоро в их арсенале появится и тулуп.