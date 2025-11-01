«Всё встанет на свои места». Левито — после проката короткой программы на Гран-при Канады

Американская фигуристка Изабо Левито, занимающая после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Канаде второе место, прокомментировала свой прокат. За выступление спортсменка получила от судей 71,80 балла.

«В целом своим выступлением довольна. Я просто стараюсь делать всё пошагово и наслаждаюсь своим выступлением как следует. Сегодня чувствовала себя счастливой и во время проката, и после него.

Что касается давления в олимпийском сезоне, то я чувствую, что моё будущее в моих руках. Я была очень сконцентрирована на мышлении без нервов, просто фокусируюсь на себе, на своей работе и элементах. Я избавляюсь от стресса, связанного с этими громкими словами об Олимпиаде и вхождением в команду, скорее больше думаю о соревнованиях и двигаюсь шаг за шагом. Чувствую, всё встанет на свои места», — приводит слова Левито Golden Skate.