Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
«Всё встанет на свои места». Левито — после проката короткой программы на Гран-при Канады

Американская фигуристка Изабо Левито, занимающая после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Канаде второе место, прокомментировала свой прокат. За выступление спортсменка получила от судей 71,80 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
72.29
2
Изабо Левито
США
71.80
3
Лара Наки Гутманн
Италия
68.11

«В целом своим выступлением довольна. Я просто стараюсь делать всё пошагово и наслаждаюсь своим выступлением как следует. Сегодня чувствовала себя счастливой и во время проката, и после него.

Что касается давления в олимпийском сезоне, то я чувствую, что моё будущее в моих руках. Я была очень сконцентрирована на мышлении без нервов, просто фокусируюсь на себе, на своей работе и элементах. Я избавляюсь от стресса, связанного с этими громкими словами об Олимпиаде и вхождением в команду, скорее больше думаю о соревнованиях и двигаюсь шаг за шагом. Чувствую, всё встанет на свои места», — приводит слова Левито Golden Skate.

Левито: теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм
