«Всё встанет на свои места». Левито — после проката короткой программы на Гран-при Канады

Американская фигуристка Изабо Левито, занимающая после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Канаде второе место, прокомментировала свой прокат. За выступление спортсменка получила от судей 71,80 балла.
«В целом своим выступлением довольна. Я просто стараюсь делать всё пошагово и наслаждаюсь своим выступлением как следует. Сегодня чувствовала себя счастливой и во время проката, и после него.
Что касается давления в олимпийском сезоне, то я чувствую, что моё будущее в моих руках. Я была очень сконцентрирована на мышлении без нервов, просто фокусируюсь на себе, на своей работе и элементах. Я избавляюсь от стресса, связанного с этими громкими словами об Олимпиаде и вхождением в команду, скорее больше думаю о соревнованиях и двигаюсь шаг за шагом. Чувствую, всё встанет на свои места», — приводит слова Левито Golden Skate.
- 1 ноября 2025
-
14:05
-
14:00
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:38
-
12:07
-
11:57
-
11:26
-
10:46
-
09:30
-
09:26
-
05:12
-
03:36
-
00:30
- 31 октября 2025
-
22:28
-
22:24
-
20:10
-
19:23
-
19:04
-
18:32
-
18:24
-
18:22
-
18:09
-
17:47
-
17:41
-
16:58
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:16