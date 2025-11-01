Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шешелева и Карнаухов назвали своих фаворитов парников

Шешелева и Карнаухов назвали своих фаворитов парников
Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Комментарии

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов поделились именами парников, которых считают лучшими. Они назвали как российских, таких и зарубежных спортсменов.

— За кем ещё следите из мастеров спорта в парном катании? Есть фавориты?
Шешелева: За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы, Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение — это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар — Саша и Дима, наверное, да.

Карнаухов: В первую очередь потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, то моя любимая пара — это Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шешелева и Карнаухов: хотим, чтобы на международной арене в парах были ультра-си
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android