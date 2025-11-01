Шешелева и Карнаухов назвали своих фаворитов парников

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов поделились именами парников, которых считают лучшими. Они назвали как российских, таких и зарубежных спортсменов.

— За кем ещё следите из мастеров спорта в парном катании? Есть фавориты?

Шешелева: За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы, Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение — это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар — Саша и Дима, наверное, да.

Карнаухов: В первую очередь потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, то моя любимая пара — это Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.