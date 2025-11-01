Скидки
Фигурное катание

Шешелева: хочу поехать в Корею на концерт Stray Kids

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Аудио-версия:
Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали, чем увлекаются. Полина поделилась планами поехать в Южную Корею на концерт группы Stray Kids, а Егор раскрыл, что играет в танки.

— Как проходят ваши будни? Полина, как ты пришла к тому, чтобы изучать корейский язык, нравится их культура?
Шешелева. Да. Мне нравится их музыкальные группы, поэтому я как-нибудь хочу поехать в Корею на концерт Stray Kids. И, может быть, даже поговорить с ними! А они не говорят по-русски, поэтому надо учить корейский язык.

— Кто твой биас из них?
Шешелева. Сёнджин, наверное.

Карнаухов. Биас — это кто?

Шешелева. Посмотри. Это фаворит в группе (смеётся).

— Егор, а какие у тебя хобби? Знаю, что ты любишь играть.
Карнаухов. Танки. Видел, как у меня отец играл, когда я маленький был. Перед переездом в Москву мне купили мотоцикл. Так что в Тюмени я на мотоцикле катался! Испытывал классные ощущения, — сказали Шешелева и Карнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

