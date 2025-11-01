Лев Лазарев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Красноярске

Российский фигурист Лев Лазарев стал победителем третьего юниорского этапа серии Гран-при России, который прошёл в Красноярске. По сумме двух выступлений фигурист получил от судей 256,91 балла.

Второе место занял Александр Семков, его результат за два выступления составил 228,07 балла. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун, набравший суммарно 227,50 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Красноярске. Юноши. Итоговые результаты

1. Лев Лазарев — 256,91.

2. Александр Семков — 228,07.

3. Глеб Ковтун — 227,50.

4. Алдар Самбуев — 219,36.

5. Данил Колосков — 204,11.

6. Артём Федотов — 196,78.