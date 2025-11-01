Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Красноярске

Лев Лазарев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Красноярске
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев стал победителем третьего юниорского этапа серии Гран-при России, который прошёл в Красноярске. По сумме двух выступлений фигурист получил от судей 256,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50

Второе место занял Александр Семков, его результат за два выступления составил 228,07 балла. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун, набравший суммарно 227,50 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Красноярске. Юноши. Итоговые результаты

1. Лев Лазарев — 256,91.
2. Александр Семков — 228,07.
3. Глеб Ковтун — 227,50.
4. Алдар Самбуев — 219,36.
5. Данил Колосков — 204,11.
6. Артём Федотов — 196,78.

Материалы по теме
Лазарев: впервые не переживал за тройной аксель
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android