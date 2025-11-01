Ковтун: я не сделал флай, и поэтому одно вращение вылетело
Российский фигурист Глеб Ковтун, занявший третье место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, почему в своём прокате он потерял много баллов на вращениях. За две программы Ковтун получил 227,50 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50
«Достаточно нервные соревнования, что в короткой программе, что в произвольной нервничал. Я ещё не совсем набрал форму, чтобы показывать максимум, но для того, в каком состоянии я сейчас — это достаточно.
Получилось два одинаковых вращения, я не сделал флай (Прыжок во вращении. — Прим. «Чемпионата»), поэтому одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.
