Ковтун: я не сделал флай, и поэтому одно вращение вылетело

Российский фигурист Глеб Ковтун, занявший третье место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, почему в своём прокате он потерял много баллов на вращениях. За две программы Ковтун получил 227,50 балла.

«Достаточно нервные соревнования, что в короткой программе, что в произвольной нервничал. Я ещё не совсем набрал форму, чтобы показывать максимум, но для того, в каком состоянии я сейчас — это достаточно.

Получилось два одинаковых вращения, я не сделал флай (Прыжок во вращении. — Прим. «Чемпионата»), поэтому одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.