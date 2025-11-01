Глеб Ковтун — об этапе юниорского Гран-при: наконец-то это закончилось
17-летний российский фигурист Глеб Ковтун высказался об итогах произвольной программы в рамках этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске. Он поделился подробностями того, как ожидал своих оценок. В итоге Ковтун занял третье место, проиграв 0,57 балла Александру Семкову.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50
«Когда мне ставили оценки, как раз думал, что нас с Сашей Семковым будут разводить по местам, судьи решали, кого поставят выше, поставили Сашу. Я не видел, как он откатал, но он мне рассказал, что было очень хорошо. Он хороший спортсмен, с ним круто соперничать. В зоне Kiss&Cry думал о том, что наконец-то это закончилось», — приводит слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.
