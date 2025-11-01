Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев ответил, каково было катать программу с четырьмя четверными в день рождения

Лев Лазарев ответил, каково было катать программу с четырьмя четверными в день рождения
Лев Лазарев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев высказался о выступлении на третьем этапе серии Гран-при России среди юниоров в день своего рождения. Сегодня спортсмену исполнилось 16 лет, и он выиграл золото, получив от судей 256,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50

«Этот этап отличался от предыдущего, физическая форма у меня намного лучше, потому что перед прошлым этапом я заболел и готовился всего две недели. После него всё стало лучше получаться, даже какие-то прыжки стал прыгать выше.

В произвольной не получился тулуп, и я решил его переделать. Изначально план был катать четыре четверных, но я пошёл на пять, хотя бы попытался, если бы не переделал тулуп. Я не обратил внимания на обнуление тулупа, потому что главную цель я выполнил.

Каково катать такую сложную программу в день рождения? Мне без разницы, когда катать. Наоборот, в день рождения катать прикольно, весело, скучно не будет, после проката уже отпускает и можно праздновать день рождения.

Как буду праздновать день рождения? Сегодня — никак, завтра я улетаю и буду праздновать с друзьями. Меня поздравляли сегодня и по красноярскому времени (улыбается)», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Материалы по теме
Глеб Ковтун — об этапе юниорского Гран-при: наконец-то это закончилось
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android