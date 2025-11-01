Лев Лазарев ответил, каково было катать программу с четырьмя четверными в день рождения

Российский фигурист Лев Лазарев высказался о выступлении на третьем этапе серии Гран-при России среди юниоров в день своего рождения. Сегодня спортсмену исполнилось 16 лет, и он выиграл золото, получив от судей 256,91 балла.

«Этот этап отличался от предыдущего, физическая форма у меня намного лучше, потому что перед прошлым этапом я заболел и готовился всего две недели. После него всё стало лучше получаться, даже какие-то прыжки стал прыгать выше.

В произвольной не получился тулуп, и я решил его переделать. Изначально план был катать четыре четверных, но я пошёл на пять, хотя бы попытался, если бы не переделал тулуп. Я не обратил внимания на обнуление тулупа, потому что главную цель я выполнил.

Каково катать такую сложную программу в день рождения? Мне без разницы, когда катать. Наоборот, в день рождения катать прикольно, весело, скучно не будет, после проката уже отпускает и можно праздновать день рождения.

Как буду праздновать день рождения? Сегодня — никак, завтра я улетаю и буду праздновать с друзьями. Меня поздравляли сегодня и по красноярскому времени (улыбается)», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.