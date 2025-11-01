Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Фигурное катание

Семков: пока молодой, всё быстро заживает

Комментарии

Российский фигурист-одиночник Александр Семков, занявший второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, что процесс его восстановления после перелома ноги, полученного на первенстве России, не занял большого количества времени.

По сумме двух программ на этапе в Красноярске Семков получил от судей 228,07 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50

«Красноярск — это мой второй родной город, чувствую его тепло, когда приезжаю, мне комфортно здесь выступать.

Восстанавливался после перелома ноги на первенстве России я недолго, спасибо врачам. Из-за этого перелома я не переживал, это большой спорт, без травм в спорте не получится, пока молодой, всё быстро заживает», — передаёт слова Семкова корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

