Семков: пока молодой, всё быстро заживает

Российский фигурист-одиночник Александр Семков, занявший второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, что процесс его восстановления после перелома ноги, полученного на первенстве России, не занял большого количества времени.

По сумме двух программ на этапе в Красноярске Семков получил от судей 228,07 балла.

«Красноярск — это мой второй родной город, чувствую его тепло, когда приезжаю, мне комфортно здесь выступать.

Восстанавливался после перелома ноги на первенстве России я недолго, спасибо врачам. Из-за этого перелома я не переживал, это большой спорт, без травм в спорте не получится, пока молодой, всё быстро заживает», — передаёт слова Семкова корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.